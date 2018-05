Veneto: con ‘Le giornate di Galileo’ premiati 4 progetti sul turismo

Padova, 17 mag. (Labitalia) – Quattro studenti veneti si sono aggiudicati l’edizione 2018 del concorso ‘Manager anch’io’ svoltosi nell’ambito dell’iniziativa Le Giornate di Galileo dedicata agli iscritti a corsi di laurea triennali e al secondo anno delle lauree magistrali delle Università del Veneto. La manifestazione – promossa da Cida insieme a Federmanager Veneto e Manageritalia Veneto – ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti alla conoscenza delle carriere manageriali. ‘Manager anch’io’ è una project competion che premia le 4 migliori idee-progetti di giovani laureandi che hanno scelto come argomento di tesi, temi di valorizzazione e promozione turistica del territorio veneto, in un’ottica nazionale e internazionale, con particolare riferimento a un progetto di filiera manageriale – pubblica e privata – e nuove proposte di modelli di business e competenze.

Il valore aggiunto delle idee-progetto premiate sta nella concreta capacità di poter essere tradotte in pratica. Ovvero, aver saputo focalizzare una specifica area, o una funzione, oppure un processo manageriale al fine di ottenere miglioramenti in termini di efficacia, efficienza, qualità o benessere delle situazioni individuate. Ciascuno dei quattro vincitori riceverà una borsa di 1.500 euro. I vincitori dell’edizione 2018 di ‘Manager anch’io’ sono: Francesco Ambrosini, Maria Martini Barzolai, Ilaria Capitozzo, Gaia Peratoner, Lisa Zecchin. Fuori concorso è stato premiato l’Istituto alberghiero Giuseppe Maffioli di Castel Franco Veneto che ha partecipato con un lavoro di gruppo dal titolo ‘Colli Euganei tra natura e sapori’.

Cida è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato. Le Federazioni aderenti a Cida sono: Federmanager (industria), Manageritalia (commercio e terziario), Fp-Cida (funzione pubblica), Cimo (sindacato dei medici), Sindirettivo (dirigenza Banca d’Italia), Fenda (agricoltura e ambiente), Fnsa (sceneggiatori e autori), Federazione 3° Settore Cida, Fidia (assicurazioni), Saur (Università e ricerca), Sindirettivo Consob Cida (dirigenza Consob), Sumai-Assoprof (medici ambulatoriali).