Veneto: in Consiglio pl statale per servizio civile o militare obbligatorio (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Via libera, a maggioranza, al Progetto di legge n. 349 di iniziativa consiliare per la modifica della L. reg. n. 53/2012 “Autonomia del Consiglio regionale” e della L. reg. n. 54/2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”, finalizzata all’estensione dell’istituto dell’aspettativa, attualmente destinato ai soggetti già dipendenti della Regione del Veneto o di enti regionali, anche a coloro che vengono individuati quali responsabili di segreteria dei gruppi consiliari o degli assessori, al personale proveniente dal comparto statale o dalla funzione locale. Anche questo atto è destinato a giungere prossimamente in Aula per l’approvazione definitiva.

Approvati a maggioranza, infine, i pareri di competenza della Prima commissione in ordine ai Progetti di legge di iniziativa consiliare n. 339, volto alla modifica della L. reg. n. 61/85 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, e n. 344, per la modifica dell’art. 33 della L. reg. n. 12/2009 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, provvedimenti che tornano quindi in Seconda commissione per l’esame definitivo.