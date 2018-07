Venezia: 200 carabinieri di rinforzo nel veneziano per un”estate sicura’

Venezia, 4 giu. (AdnKronos) – Anche per l’estate 2018 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha messo a disposizione della Prefettura di Venezia il personale ed i mezzi di rinforzo per il potenziamento dei Reparti dislocati sulle località balneari e per l’integrazione degli organici dei Comandi dell’entroterra, in particolar modo nel mestrino, nel miranese e nella Riviera del Brenta.

Sono 170 i militari (tra cui 18 donne) che, dal 2 luglio al 26 agosto, sono stati destinati nel veneziano, tra i quali vi sono Carabinieri neopromossi, provenienti dalle Scuole Allievi Carabinieri di Roma e Torino, ed Allievi della Scuola Marescialli di Firenze che già rivestono il grado di Carabiniere e, pertanto, possono svolgere le mansioni attribuite agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

A questi si sommano i 30 militari, che affiancheranno i colleghi più giovani messi, a disposizione dalla Legione Carabinieri “Veneto” di Padova attraverso una manovra perequativa che, già dall’11 giugno, ha permesso l’invio in provincia di Carabinieri provenienti da tutta la regione.