Maltempo: Coldiretti, grandine devasta mais, soia e riso nell’est milanese

Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Mais e soia distrutti, pomodori e riso danneggiati per centinaia di ettari dai violenti temporali con grandine e forti raffiche di vento che intorno alle 19 di ieri, hanno flagellato l’est milanese. A denunciarlo è la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, che indica le conseguenze peggiori nella zona tra Liscate e Vimodrone, in particolare a Pioltello.

In questa fase stagionale, spiega Coldiretti, la grandine è l’evento più temuto dagli agricoltori perché ha effetti irreversibili e provoca la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro. E tra coltivazioni distrutte, aziende allagate, esondazioni e smottamenti, si stima che a livello nazionale il maltempo abbia provocato da inizio anno danni per oltre mezzo miliardo di euro all’agricoltura italiana.