Venezia: al via Welcome Design Convegno e workshop sul tema ‘Mostrare’ (3)

(AdnKronos) – Tra le novità di quest’anno vi sono: il workshop Mapping Santa Marta, pensato per identificare possibili ambienti, interlocutori e occasioni coinvolgibili in attività capaci di valorizzare il design affermando la presenza dell’Ateneo in una particolare area della città, e il laboratorio M9. Il futuro del Novecento che vede gli studenti impegnati nello studio di eventi e iniziative collegabili al museo M9 con l’obiettivo di coinvolgere abitanti della città, visitatori e soggetti culturali, imprenditoriali, commerciali.

Il 25 settembre, inoltre, è previsto un incontro aperto al pubblico con Magdalena Fernandez, nota per il suo lavoro con la luce, il suono e le astrazioni, mostrerà le sue più interessanti installazioni multimediali.

Sempre aperta al pubblico, la mostra finale che sarà allestita al termine dei lavori il 28 settembre ai Magazzini Ligabue, per presentare i risultati di tutti i workshop.

