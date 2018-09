Venezia: al via Welcome Design Convegno e workshop sul tema ‘Mostrare’ (2)

(AdnKronos) – Grazie al sostegno di Fondazione di Venezia e alla collaborazione con le imprese del territorio, individuate e messe in rete dalla Fondazione stessa attraverso il marchio collettivo VEDE Venice Development, l’iniziativa permette all’Università di confrontarsi con le istituzioni e il tessuto produttivo per esplorare potenziali percorsi di ricerca e innovazione coniugando il know-how delle aziende con l’approccio fresco e inedito degli studenti.

Quest’anno, l’apertura dei workshop è affidata a un convegno, aperto al pubblico, focalizzato sul tema “Mostrare. Design integrato dell’allestimento temporaneo”, in programma il 19 settembre nell’Aula Magna dei Tolentini, sede centrale Iuav. Relatori – architetti, designer e grafici di livello internazionale – raccontano i loro progetti più recenti e rappresentativi per tratteggiare il tema degli allestimenti facendo emergere le intersezioni fra le professionalità che collaborano al “mettere in mostra” e le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

