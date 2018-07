Venezia: Carabinieri sequestrano 386 autoveicoli intestati a ‘testa di legno’ per valore 3 mln (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – È stato accertato che l’uomo, in cambio di poche decine di euro, si prestava a fungere da “testa di legno”, intestandosi le autovetture attraverso agenzie di pratiche auto della provincia di Milano (da qui il provvedimento da parte dell’A.G. meneghina), che venivano utilizzate perlopiù da soggetti romeni di etnia Rom o nordafricani con precedenti penali o di polizia.

L’attività assume significativa importanza poiché colpisce un gran numero di gruppi criminali privandoli dei mezzi necessari ai loro spostamenti in totale anonimato in Italia ed Europa, molti dei quali risultati essere auto di grossa cilindrata riferibili alle più note case automobilistiche di pregio.

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi in ordine agli utilizzatori dei veicoli.

Correlati