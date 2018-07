Venezia: Carabinieri sequestrano 386 autoveicoli intestati a ‘testa di legno’ per valore 3 mln

Venezia, 9 lug. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Venezia con il supporto di Comandi dell’Arma territorialmente competenti in ambito nazionale e delle polizie estere, stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip presso il Tribunale di Milano, riguardante 386 auto e motoveicoli del valore complessivo di circa 3 milioni di euro, fittiziamente intestati ad un pregiudicato italiano domiciliato nel parmense.

L’attività investigativa (denominata “GHOST CARS”) nasce a seguito di accertamenti effettuati su alcune autovetture utilizzate per commettere reati in danno di anziani e fasce deboli nella provincia veneziana ed ha permesso di acclarare come le stesse venissero utilizzate anche per commettere furti, borseggi, rapine, spaccio di stupefacenti e truffe alle assicurazioni sul territorio nazionale ed estero.

Le indagini hanno consentito di deferire il cittadino Italiano 28 enne per il reato di “Induzione in errore di Pubblico Ufficiale in falsità ideologica in atti Pubblici”. I sequestri sinora hanno interessato le province di Milano, Reggio Emilia, Pistoia, Pavia, Parma, Venezia, Firenze, Torino, Massa Carrara, Como, Bologna e, grazie alla cooperazione internazionale attivata tramite Europol, 25 autovetture sono state sequestrate in territorio estero (Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Svizzera).

Correlati