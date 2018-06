Venezia: da carabinieri nuovi servizi di contrasto abusivismo commerciale (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Nel complesso diverse decine sono le segnalazioni all’autorità giudiziaria e le sanzioni amministrative contestate, ben 368 le borse sequestrate, 111 i bastoni per i selfie, 379 le palline gommose per un valore commerciale che si stima intorno ai 22.000 euro.

Servizi che si sommano a quelli svolti dagli uomini della Stazione Carabinieri del Lido coordinati sempre dal superiore Comando Compagnia di Venezia, che in abiti civili sulla spiaggia, mescolandosi tra i bagnanti ma con il supporto nelle retrovie di personale in uniforme, dall’inizio della stagione hanno effettuato già diverse sanzioni amministrative e sequestri per vendita abusiva di teli mare ed altro abbigliamento e accessori da spiaggia.

Nonostante gli importanti risultati già raggiunti l’impegno dell’Arma al contrasto dell’abusivismo commerciale nel centro storico e sul litorale veneziano continuerà ancora per tutta la stagione estiva.