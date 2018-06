Venezia: da carabinieri nuovi servizi di contrasto abusivismo commerciale

Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Continuano i servizi di contrasto all’abusivismo commerciale espletati dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri, che si sono in particolar modo intensificati negli ultimi mesi in concomitanza con la ripresa della bella stagione che ha portato un aumento dell’afflusso di turisti nel centro storico della cittadina lagunare.

In particolare i militari della Compagnia dei Carabinieri di Venezia hanno messo in atto un imponente dispositivo per contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale, nell’ultimo trimestre sono stati impiegati circa 900 carabinieri, squadre composte giornalmente da aliquote di carabinieri in borghese per poter operare inosservati supportati da carabinieri in uniforme pronti a dare man forte ai colleghi in caso di intemperanze più di una volta mostrate dai soggetti fermati colti in flagranza nell’atto di vendere abusivamente merce di vario tipo, talvolta anche contraffatta.

Numerosissimi sono stati i controlli nei confronti dei venditori abusivi ambulanti soprattutto nella zona tra riva degli Schiavoni, riva Ca’ di Dio, Riva San Biasio e Riva Sette Martiri in pratica nell’area che va da Piazza San Marco e arriva fino all’Arsenale, zona presa di mira dai flussi turistici e dove sbarcano i grandi lancioni e di conseguenza dove si annidano molti abusivi alla ricerca di facili affari.