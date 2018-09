Verona: Daspo urbano, nessun bagarino nè abusivo in città per Baglioni e Bocelli

Verona, 17 set. (AdnKronos) – In queste serate di grandi eventi, il Daspo urbano ha dimostrato tutta la sua efficacia. Infatti, durante i tre concerti di Claudio Baglioni e lo spettacolo di Andrea Bocelli, nessun bagarino, né venditore abusivo è stato segnalato in piazza Bra.

“L’introduzione del Daspo Urbano, cioè i fogli di via recentemente notificati ad alcuni bagarini dalla Questura, e i servizi congiunti in centro tra la Polizia municipale e le altre forze dell’ordine – sottolinea l’assessore alla sicurezza Daniele Polato – hanno permesso di raggiungere risultati impensabili in una città medio-grande, tenendo conto anche delle migliaia di persone che sono giunte a Verona per i concerti. Un grazie al comandante Luigi Altamura, che ha coordinato anche l’afflusso in piazza Bra dei camion dell’organizzazione del concerto e della RAI, e agli agenti e ufficiali per l’impegno profuso in questo fine settimana”.

