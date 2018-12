Verona: Gdf, immigrazione clandestina e lavoro nero, 4 arresti (2)

(AdnKronos) – Le aziende coinvolte nell’indagine, di fatto, utilizzavano solo una minima parte degli stranieri assunti (circa 50), reclutando per lo svolgimento della propria attività altri clandestini (oltre 100) che, sotto-pagati o talvolta non pagati, venivano impiegati come forza lavoro presso aziende italiane operanti nel settore agricolo e zootecnico, dislocate principalmente nel territorio scaligero. Evaso il fisco (frode fiscale) e omesso il versamento ai fini previdenziali ed assistenziali per oltre 1 milione e 200.000 euro.

Il sodalizio, guidato dal legale rappresentante di una società fornitrice di manodopera, nei cui confronti è stata eseguita l’ordinanza di misura cautelare (arresti domiciliari), si serviva di caporali di origine marocchina, di cui 3 sottoposti alla misura cautelare restrittiva della libertà personale (obbligo di dimora nel Comune di residenza e di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria), che avevano il compito sia di sorvegliare gli stranieri assunti dalle aziende (alloggiati in strutture fatiscenti e in condizioni di degrado), sia di ingaggiare, all’occorrenza, ulteriori stranieri clandestini da impiegare illecitamente nelle proprie attività.

L’entità del danno economico generato nei confronti delle aziende italiane che operano onestamente nel medesimo settore di somministrazione di lavoro è stato ingente, in quanto la totale assenza di costi a carico delle società interessate e il risparmio d’imposta dovuto all’evasione ha permesso di prestare manodopera a prezzi al di fuori di ogni logica di concorrenza, abusando di una posizione dominante sul mercato determinata esclusivamente da condotte delinquenziali.

Inoltre, attraverso il contrasto allo sfruttamento della manodopera, al caporalato e alle forme di prevaricazione e violenza in danno dei lavoratori si è realizzata, in concreto, la difesa del ‘lavoro’.