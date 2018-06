Verona: l’8 settembre in Arena ‘La notte di Andrea Bocelli’ (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Uno spettacolo unico – ha sottolineato Gasdia – non solo perché si terrà in Arena, ma anche perché vedrà sul palcoscenico assieme a Bocelli il coro e l’orchestra della Fondazione, per un coinvolgimento della città e delle sue eccellenze artistiche”.

“Il ricordo più importante che ho dell’Arena risale al 2000, quando cantai qui a Verona il Requiem di Verdi, a pochi mesi dalla perdita di mio padre. Quella serata per me fu davvero una grande emozione – ha concluso Bocelli – L’Arena di Verona è fatta per ospitare l’opera, nulla in contrario ad altri generi musicali, che io stesso ho affrontato durante la mia carriera, ma il mio cuore è per la lirica”.