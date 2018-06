Verona: l’8 settembre in Arena ‘La notte di Andrea Bocelli’

Verona, 27 set. (AdnKronos) – L’8 settembre, in Arena, sarà “La notte di Andrea Bocelli”. L’evento, a scopo benefico, vedrà sul palcoscenico numerosi ospiti internazionali e oltre 400 artisti, compresi l’orchestra e il coro della Fondazione Arena. La serata, che farà parte di una maratona solidale, consentirà di raccogliere fondi per sostenere i progetti della Andrea Bocelli Foundation e del Muhammad Ali Parkinson Center.

Lo spettacolo è stato presentato oggi pomeriggio a Palazzo Barbieri. Erano presenti, oltre al maestro Andrea Bocelli accompagnato dalla moglie e dalla presidente della sua fondazione, anche il sindaco nonché presidente di Fondazione Arena, Federico Sboarina, la sovrintendente Cecilia Gasdia, il direttore operativo Gianfranco De Cesaris, l’organizzatore degli eventi extralirica Gianmarco Mazzi.

“È un grandissimo privilegio, oltre che una forte emozione, poter ospitare nella nostra città, e in modo particolare in Arena, Andrea Bocelli, maestro ed artista conosciuto in tutto il mondo grazie al quale Verona sarà ancora più internazionale – ha detto Sboarina – Bocelli, infatti, è un’eccellenza che rappresenta l’Italia a livello mondiale, per questo la nostra città è onorata di fare da cornice al suo spettacolo, per il quale arriveranno a Verona tantissimi artisti. Questa serata, di grande valenza culturale, rientra nella volontà, espressa fin dall’inizio del nostro mandato, di avere in Arena eventi di rilevanza mondiale”.