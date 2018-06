Vicenza: Dalla Rosa chiude in Piazza dei Signori, Rucco alla sagra tra la gente (2)

(AdnKronos) – “La nostra campagna è partita mesi fa in mezzo ai vicentini – sottolinea Dalla Rosa – Con lo stesso spirito abbiamo attraversato quartieri, strade e piazze per condividere idee e segnalazioni, problemi e speranze. Abbiamo fatto centinaia di incontri con residenti, commercianti, associazioni e comitati parlando di sociale, anziani, mobilità, lavoro, giovani, futuro, sicurezza, ambiente. Abbiamo parlato della Vicenza in cui viviamo oggi e della Vicenza che vogliamo costruire per i nostri figli”.

“Abbiamo raccontato i temi sui quali la nostra città deve fare passi avanti – aggiunge – e abbiamo chiamato gli stessi vicentini a indicarci le loro priorità per costruire assieme il programma della nostra futura amministrazione. Venerdì ci ritroviamo ancora una volta in piazza con i vicentini che, come noi, vogliono che il 10 giugno Vicenza faccia un nuovo passo in avanti”.