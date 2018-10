Vino: con Seminario Veronelli e Acra cibo strumento incontro tra culture

Venezia, 17 ott. (Labitalia) – Valorizzare le filiere del cibo come strumento di educazione alla cittadinanza globale e di dialogo interculturale. Con questo obiettivo nasce il progetto Food Relations di Acra, cofinanziato dall’Unione europea (fondo Amif) e sostenuto dal Seminario Permanente Luigi Veronelli che ogni anno dona ad Acra migliaia di bottiglie provenienti dalla redazione della Guida Oro I Vini di Veronelli affinché siano utilizzate per eventi di sensibilizzazione e campagne di raccolta fondi. Il progetto sarà illustrato venerdì 19 ottobre, alle ore 14,30, presso la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, all’interno della presentazione in anteprima della Guida Oro I Vini di Veronelli 2019.

La collaborazione tra Seminario Veronelli e Acra giunge, così, al quinto anno e – dopo il sostegno ai progetti Hungry for Rights e EAThink2015, ‘eat local, think global’ – prosegue il suo cammino affrontando una sfida pressante del nostro tempo, l’accoglienza dei nuovi cittadini, promuovendo attraverso il cibo il dialogo interculturale e la convivenza. Questo è, infatti, l’obiettivo di Food Relations, progetto che intende favorire lo sviluppo di spazi e iniziative sostenibili per la partecipazione sociale, la comunicazione interculturale e l’integrazione dei migranti in Europa.

“Collaborando al progetto Food Relations di Acra il Seminario Veronelli e le aziende vitivinicole recensite dalla nostra Guida contribuiscono a sostenere modelli sociali ed economici orientati alla solidarietà e alla condivisione. Crediamo, infatti, che l’agricoltura e la gastronomia, il campo e la tavola, costituiscano ambiti nei quali sia concretamente possibile instaurare quelle connessioni e condivisioni tra gli individui e il loro vissuto che sono alla base di una società propriamente civile”, dichiara Andrea Bonini, direttore del Seminario Veronelli.

“Sappiamo che la coscienza del valore delle filiere del mangiare e del bere, così essenziali all’essere umano, è tra i valori che animano il Seminario Veronelli. Per questo, siamo felici di poter lavorare insieme per declinarla nella facilitazione dell’incontro con l’altro, in uno spirito di sviluppo comune e di cittadinanza globale. Il cibo e il vino, infatti, possono essere straordinari catalizzatori di processi di conoscenza e inclusione”, commenta Nicola Morganti, presidente di Acra.

Maggiori dettagli sul progetto saranno forniti a margine della presentazione della Guida Oro I Vini di Veronelli 2019 che, come anticipato, su 16.256 etichette recensite ha assegnato 338 Super Tre Stelle ad altrettante eccellenze enologiche, con capofila la regione Toscana insignita di ben 116 ‘super stellati’. I Grandi Esordi, vini che, al loro primo anno in Guida, raggiungono o superano la soglia dei 94/100, sono invece 17. Cinque, per definizione, i Migliori Assaggi, ovvero i campioni che, nella rispettiva tipologia, hanno conseguito il più elevato giudizio in centesimi. Si tratta in particolare del Franciacorta Extra Brut Rosé Riserva Annamaria Clementi 2008 Ca’ del Bosco (Miglior Vino Spumante), dell’Alto Adige Terlaner I Grande Cuvée 2015 Cantina Terlano (Miglior Vino Bianco), del Cerasuolo d’Abruzzo Piè delle Vigne 2016 Cataldi Madonna Luigi (Miglior Vino Rosato), del Barolo Bussia Riserva Granbussia 2009 Poderi Aldo Conterno (Miglior Vino Rosso, premiato con uno straordinario 100/100) e del Romagna Albana Passito Riserva AR Selections des Grains Nobles 2014 Fattoria Zerbina (Miglior Vino Dolce o da Meditazione).

Per scoprire i dieci attesissimi Sole bisognerà, invece, attendere l’evento di venerdì 19 durante il quale sarà possibile conoscere e degustare i dieci ‘vini d’emozione’ accompagnati dalle specialità alimentari proposte da artigiani del gusto quali Acqua Bracca, Antica Pasticceria Muzzi, Figulì, Guffanti Formaggi 1876 e I Love Ostrica.

