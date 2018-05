Vitalizi: De Poli a Bottici, nessuna anomalia ma massima trasparenza (2)

(AdnKronos) – “Al termine dell’incontro -prosegue De Poli- vengono formalmente acquisiti agli atti del Collegio dei Questori il documento dell’Associazione ex Parlamentari e quello degli Uffici del Senato. 26 aprile , ore 14. Ha luogo un incontro tra i Questori di Camera e Senato, nel corso del quale vengono illustrati, da parte della Camera, i presupposti metodologici per procedere al ricalcolo contributivo, di cui viene consegnata ai Questori di Palazzo Madama una bozza di documento. Da parte del Senato, invece, viene illustrata l’ analisi dei profili giuridici, costituzionali e fiscali”.

“Alla fine dell’incontro viene data indicazione agli Uffici delle due Amministrazioni di effettuare una istruttoria congiunta. 3 maggio 2018. Ore 15. A Palazzo Madama si sono riuniti gli uffici di Senato e Camera per confrontare le ipotesi di lavoro riguardanti i profili metodologici, tecnici e giuridici. Questa è la fotografia dei fatti ufficiali avvenuti che non possono essere smentiti in nessun modo”, conclude il questore.