Vitalizi: De Poli a Bottici, nessuna anomalia ma massima trasparenza

Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Spiace constatare che quanto affermato dalla senatrice Bottici e’ totalmente infondato. Quanto ha scritto su Facebook, e riportato dalle agenzie di stampa, non è assolutamente vero. E’ lontano anni luce dalla verità. Non esiste nessuna anomalia ma solo la volontà di proseguire il percorso iniziato e concordato con i colleghi della Camera”. Lo dichiara il senatore Antonio De Poli, questore ‘anziano’ a palazzo Madama.

“Nessun documento e’ stato da me trasmesso alla Camera. Al contrario la senatrice Bottici conosceva benissimo il documento in questione perchè le è stato trasmesso dall’Amministrazione il 26 aprile scorso. Evidentemente quando si parla di abolizione dei vitalizi, perde il controllo e si abbandona alla propaganda politica più bassa”, aggiunge.

“Questa – continua il senatore De Poli – la cronologia dei fatti e della realtà: 26 aprile, 2018, in mattinata. Viene trasmesso ai Senatori Questori, dagli uffici di Palazzo Madama, la Relazione per il Collegio dei Senatori Questori relativa all’ipotesi di proposta per rideterminare i vitalizi secondo il metodo contributivo. 26 aprile, ore 11,30. Il Collegio dei Questori incontra, nella Sala Pannini, i rappresentanti dell’Associazione ex Parlamentari della Repubblica, alla presenza dei funzionari del Senato”.