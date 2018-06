Volotea: festeggia a Venezia i 18 mln di passeggeri trasportati (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Volotea ha ripristinato numerosi collegamenti nelle settimane scorse alla volta di Spagna, Sicilia, Puglia, Sardegna e Grecia (tra cui Cefalonia, dal 1° giugno) ed è in calendario nei prossimi giorni anche la ripartenza del volo per Kos (da giovedì 28 giugno).

Per il 2018 Volotea offre al Marco Polo un totale di 35 rotte, 9 domestiche – Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria – e 26 internazionali – Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia, Alicante, Asturie, Bilbao, Malaga, Palma di Maiorca, Santander e Saragozza (novità 2018) in Spagna, Spalato e Dubrovnik in Croazia, Atene, Corfù, Creta, Cefalonia, Kos, Mykonos, Preveza Lefkada, Samos, Santorini, Skiathos, Zante e Karpathos (novità 2018) in Grecia e, infine, Praga in Repubblica Ceca.

Nel 2018, Volotea ha aperto 58 nuove rotte per un totale di 293 collegamenti in 78 medie e piccole destinazioni europee in 13 Paesi: Francia, Italia, Spagna, Germania, Grecia, Croazia, Repubblica Ceca, Albania, Portogallo, Malta, Austria, Irlanda e Lussemburgo. La compagnia aerea stima di trasportare tra i 5,7 e i 6 milioni di passeggeri nel 2018.