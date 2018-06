Volotea: festeggia a Venezia i 18 mln di passeggeri trasportati (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Tra gli aeroporti di Venezia e Verona la compagnia impiega 220 dipendenti e quest’anno ha aggiunto 6 nuove rotte – due a Venezia e quattro a Verona – arrivando ad offrire ben 42 diverse destinazioni in Veneto.

“Siamo davvero felici di festeggiare i 18 milioni di passeggeri trasportati proprio a Venezia, la nostra prima base inaugurata nel 2012. Attualmente, operiamo da 12 basi in Europa, ma Venezia e il Veneto sono particolarmente importanti per noi – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy Southeastern Europe -. Con i nostri voli comodi, diretti e veloci i passeggeri veneti possono raggiungere alcune tra le più affascinanti mete turistiche, non solo in Italia, ma anche in Spagna, in Grecia e in Croazia. Inoltre, non vanno dimenticati i collegamenti verso la Francia e la Repubblica Ceca, sempre più apprezzati dai viaggiatori veneti. Coloro che stanno decidendo proprio in questi giorni dove trascorrere le prossime vacanze non avranno che l’imbarazzo della scelta”.

“Siamo particolarmente felici che il 18milionesimo passeggero di Volotea sia un utente dell’aeroporto di Venezia – ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE –. Dal 2012, in soli sei anni, Volotea si è affermata come compagnia aerea conosciuta ed apprezzata dal nostro territorio, contribuendo ad ampliare il bacino d’utenza del Marco Polo grazie ad una rete di voli che si è andata incrementando di anno in anno, fino alle attuali 35 destinazioni servite. Lo stretto rapporto di partnership con il Gruppo SAVE ha portato anche alla più recente apertura della base di Volotea all’aeroporto di Verona, dove la compagnia vola su 20 destinazioni”.