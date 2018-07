Voucher: Centinaio, Di Maio ha dato suo benestare

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Sulla questione dei voucher “mi sembra che Di Maio abbia dato il suo benestare”. Così il ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio, nel suo intervento all’Assemblea Coldiretti. “Nessuna lite in maggioranza – chiarisce – più d’accordo di così, c’era solo una questione che ha posto Di Maio che ha detto ‘benissimo i voucher ma non facciamo gli stessi errori del passato’ e mi ha trovato concorde al 100%: voucher sì, ma senza ricreare problemi per cui sono stati tolti”. “La parola voucher non vuol dire sfruttamento, stiamo parlando di pochi giorni – sottolinea – e non è sfruttamento. La parola voucher non è una bestemmia”.

