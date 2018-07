Voucher: Uila, bene impostazione Di Maio

Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Apprezziamo lo spirito con cui il ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio intende affrontare il tema dei voucher in agricoltura. Per noi le norme attuali che regolano il lavoro a chiamata sono già sufficientemente garantiste. Dal momento che di Maio intende scrivere nuove norme a tutela di questi lavoratori crediamo che l’interlocutore più giusto sia il sindacato che li rappresenta. Pertanto rinnoviamo la nostra richiesta di confronto”. Cosi Stefano Mantegazza, segretario generale Uila, commenta le dichiarazioni del ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Di Maio nel corso dell’assemblea Coldiretti.

