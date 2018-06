Zootecnia: Mipaaf, raggiunta intesa su programma controlli funzionali (2)

(AdnKronos) – Nel dettaglio, con questa intesa si rendono disponibili 22,5 milioni di euro per le Associazioni regionali degli Allevatori, per la realizzazione del programma dei controlli funzionali per l’anno 2018. Tale importo rappresenta la quota di competenza statale erogata per il tramite delle Regioni, le quali potranno a loro volta eventualmente cofinanziare le diverse attività. I fondi, per quota parte, sono destinati alle attività di controllo delle attitudini produttive delle specie di interesse zootecnico; si provvede al rilevamento delle singole performance produttive degli animali (ad esempio, i kg di latte prodotti, contenuto di grasso e proteine, ecc.).

Tali informazioni, si legge nella nota del ministero, “sono essenziali per la tenuta dei libri e dei registri genealogici per le diverse razze e per l’attività di selezione delle razze allevate in Italia”.

Il Programma dei controlli approvato in Conferenza dovrà essere aggiornato a seguito dell’applicazione del Decreto Legislativo 11 maggio 2018, n. 52, che riordina tutta la disciplina sulla riproduzione animale e i principi fondamentali relativi ai settori della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica.