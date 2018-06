Zootecnia: Mipaaf, raggiunta intesa su programma controlli funzionali

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – E’ stata raggiunta oggi in conferenza Stato Regioni l’intesa per l’approvazione del Programma di controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte e della carne (controlli funzionali) svolti dalle associazioni degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico per l’anno 2018. Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole.

“Questa intesa rappresenta un passaggio molto importante – sottolinea il ministro delle Politche agricole, Gian Marco Centinaio Centinaio – per tutelare sia le imprese sia i consumatori spingendo ancora di più sulla qualità delle nostre produzioni zootecniche e garantendo sicurezza e benessere negli allevamenti del nostro Paese”.