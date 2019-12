12 dicembre: giornata dedicata agli scomparsi. Edifici e luoghi illuminati di verde

Nel quadro delle iniziative avviate dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, che ha individuato il 12 dicembre come “giornata dedicata agli scomparsi” in ricordo di una donna, madre di due bambini, di cui si sono perse le tracce da oltre venti anni, è stata avviata un’attività di sensibilizzazione di tutte le componenti della società civile.

In questo periodo dell’anno, tradizionalmente dedicato alla solidarietà e alla fratellanza, appare, infatti, significativo dedicare un segnale di attenzione alle persone scomparse di questa provincia.

In linea con le indicazioni fornite dal Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, questa Prefettura ha invitato i Comuni della provincia ad illuminare di colore verde, simbolo di speranza, le sedi municipali e altri luoghi caratterizzanti la vita cittadina nella giornata del 12 dicembre, al fine di sensibilizzare l’intera collettività sulla delicata problematica e come gesto simbolico di vicinanza alle famiglie degli scomparsi.

Su questa tematica saranno, in seguito, attivate ulteriori iniziative sul territorio.