Nati per Leggere, annullato appuntamento di giovedì 12 dicembre

Sono stati annullati gli incontri in programma domani, giovedì 12 dicembre, alle ore 10.30 (Carezze sonore) e alle ore 17 (Storie piccine picciò). Confermato invece quello di mercoledì 18 alle ore 17.

Celebriamo insieme i 20 anni di Nati per Leggere e l’inizio del ventunesimo con incontri a cura del gruppo dei volontari di Arezzo. Una bella novità per la nostra Sezione Ragazzi: facce e voci nuove, modi di raccontare diversi e unici che daranno vita a pomeriggi in biblioteca davvero stimolanti per i bambini. Accompagnati dalle nostre bibliotecarie i volontari leggeranno storie in rima per i più piccini e storie di amicizia per i più grandi. Storie per piccoli lettori che possono rendere grande il mondo con un semplice gesto d’amore: leggere insieme!

♥ Mercoledì 18 dicembre ore 17.00

Una zuppa di storie

Belle storie di calore e amicizia per scoprire la bellezza della condivisione

Incontro rivolto ai bambini 4-6 anni e ai loro genitori a cura dei volontari Alessandro e Caterina

Per i nuovi iscritti un libro in regalo. Gli incontri sono gratuiti. È consigliata la prenotazione alla mail [email protected]

L’accesso sarà consentito fino ad un massimo di 25 persone, bambini compresi, per garantire il corretto e piacevole svolgimento della lettura

Sezione Ragazzi

Biblioteca Città di Arezzo

Via dei Pileati, 12 0575 377913 [email protected] www.bibliotecarezzo.it