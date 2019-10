60 Minuti di… Tornano i tradizionali appuntamenti di Confartigianato

Riparte il tour di incontri nelle vallate organizzato da Confartigianato Imprese Arezzo dal titolo “60 Minuti di…”. appuntamenti ormai fissi nel calendario annuale dell’associazione anche per gli anni a venire.

“Dopo il successo della scorsa edizione – commenta la Dottoressa Alessandra Papini segretario provinciale dell’Associazione – abbiamo deciso di riproporre l’iniziativa e di mettere in calendario cinque incontri che saranno completamente gratuiti. Di questi, quattro si terranno nelle vallate, Valdarno, Valdichiana, Valtiberina e Casentino, e l’ultimo si svolgerà presso la sede dell’associazione ad Arezzo. I temi di questa seconda edizione riprenderanno quanto affrontato nella precedente iniziativa, verranno illustrate le novità introdotte dal Decreto Crescita arricchite da nuovi contenuti, quali la formazione agevolata ed il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

La formula è semplice, gli incontri avranno breve durata e saranno molto interattivi con le aziende: nella prima mezz’ora (ore 21.00 – 21.30) saranno illustrati gli incentivi e le modalità per accedervi. Nella seconda mezz’ora (ore 21.30 – 22.00) le aziende potranno manifestare le proprie esigenze, esporre i propri progetti per capire, con la modalità One-To-One, la strada da percorrere per ottenere tutti i consistenti benefici previsti da tutte queste misure in vigore fino alla fine dell’anno. Percorso nel quale le aziende potranno essere affiancati da tecnici e personale qualificato della nostra Associazione.

Ed ecco il calendario degli incontri. Il primo si svolgerà a Montevarchi, nella sede di Confartigianato Valdarno, in viale Diaz 47, ed è in programma per martedì 8 ottobre.

Il secondo incontro si svolgerà a Foiano della Chiana, nella sede di Confartigianato Valdichiana, in via Le Fonti 6 ed è in programma per mercoledì 9 ottobre.

Il terzo appuntamento è fissato a Sansepolcro, nella sede di Confartigianato Valtiberina, in viale Osimo 39 ed è in programma per lunedì 28 ottobre.

Il quarto incontro è in programma a Bibbiena, nella sede di Confartigianato Casentino, Nucleo Casamicciola 40 D ed è fissato per il 30 ottobre.

Infine, quinto ed ultimo appuntamento, ad Arezzo, nella sede di Confartigianato provinciale, in via Tiziano 32, in programma il 7 novembre.

Tutti gli incontri sono liberi gratuiti. L’inizio alle 21. Per informazioni tel. 05753141 e-mail: categorie@artigianiarezzo.it