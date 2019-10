Il gioco del mai di Jeffery Deaver

LIBRI per TUTTE le ORECCHIE

Paesaggi Letterali Settimanali a cura di Roberto Fiorini

The Never Game è il primo romanzo della nuova serie investigativa scritta dal maestro del thriller Jeffery Deaver e con un nuovo straordinario personaggio, Colter Shaw.

Colter Shaw non è un poliziotto né un militare.

È un tracker, un localizzatore, uno che per vivere cerca persone scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all’altra degli States.

Allenato dal padre fin da bambino a contare solo su se stesso quando lì fuori si mette male, Shaw è un vero talento nel seguire gli indizi, anche i più indecifrabili.

Sa come sopravvivere in ogni situazione, anche la più estrema, perché sa quali regole rispettare e quali comportamenti non assumere.

Mai.

Oggi il nuovo ingaggio lo porta in California: è sparita una studentessa universitaria.

Colter si mette sulle tracce del rapitore e dei suoi inquietanti messaggi che si rifanno a quelli di un popolare videogioco.

Fuggi, se puoi è il primo.

Ma sul sentiero di caccia cade più di una vittima e Colter viene risucchiato nel cuore nero della Silicon Valley, che non è solo ricchezza, potere, modernità scintillante.

È anche un tritacarne, un ingranaggio programmato per sbriciolare chi non sa tenere il passo. È solo qui che qualcuno potrebbe concepire il gioco sadico e mortale in cui le vittime vengono lasciate in un luogo isolato, con cinque oggetti per salvarsi.

Un rebus che, se non viene risolto, porta con sé l’ultimo messaggio dell’Uomo che Sussurra:

Muori con dignità.



The Never Game pubblicato in Italia da Rizzoli editore con il titolo Il gioco del mai è un romanzo conferma, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che Jeffery Deaver è davvero uno dei migliori scrittori di thriller nel mondo.

Con The Never Game Jeffery Deaver fa nascere un nuovo personaggio, molto moderno che gli permette di immergersi in territori nuovi come il gioco e internet.

Nel vero stile di Jeffery Deaver, in Colter Shaw c’è molto di più di quello che sembra.

Molte le sorprese in serbo quando meno te lo aspetti, quindi preparati al meglio.

Shaw è un personaggio solido e intrigante che sarà certamente protagonista di una nuova serie di successo.

Intorno a lui c’è un cast mutevole di personaggi secondari ma tutti ugualmente efficaci.

La narrazione di Deaver cattura con la sua magia, le pagine volano via ed il lettore rimane sempre più coinvolto della storia.

Ho letto il mio primo libro di Jeffery Deaver nel 1999 e da allora sono un suo affezionato lettore.

In The Never Game l’intera storia si svolge in circa tre giorni, una trama veloce quindi ma ai affrettata, piena di suspance e tensione, ricca di colpi di scena.

Deaver è come sempre meticoloso, attento ad ogni singolo dettaglio e la risoluzione del crimine viene raggiunta in modo metodico ma memorabile.

“Jeffery Deaver crea trame follemente subdole calcolate per far esplodere la tua testa del lettore – ha scritto il New York Times – trame che abbagliano e confondono con colpi di scena, ma che divertono e appassionano perchè in fondo è solo un gioco”.

“Colter Shaw è uno dei migliori nuovi personaggi dell’anno – scrive invece Te Real Book – intrigante e divertente come Lincoln Rhyme, l’eroe preferito da molti fan di Deaver” .

“I lettori arrivano ad aspettarsi l’inaspettato nei romanzi di Deaver – scrive ancora The Associated Press – e questa storia dimostra di non fare eccezione. La prima svolta importante riguarda la rapidità con cui il protagonista risolve il caso, che nelle mani di uno scrittore minore sarebbe l’intera storia” .

E dire che Deaver avrebbe dovuto fare l’avvocato a Chicago.

Invece è uno dei più prolifici autori di bestseller al mondo, specializzato in thriller e polizieschi, tradotti in 25 lingue.

Deaver ha sempre dimostrato di saper spaziare tra argomenti, ambientazioni e metodologie di indagine e Colter Shaw, con una professione così ibrida e mutevole, gli regala la possibilità di continuare a farlo ancora.