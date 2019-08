60enne trovata in impiccata dentro casa in Via della Robbia

Questa sera intorno alle ore 18,30 in Via della Robbia ad Arezzo, il 118 e’ stato allertato dai vigili del fuoco per una donna di 60anni di origini sudamericane trovata impiccata in casa.

Sul posto è presente la Polizia Scientifica per verificare se si tratti di suicidio o omicidio.

Il 118 arrivato sul posto ne ha accertato il decesso.