Castiglion Fiorentino località Castroncello alle ore 18.11, un 71enne è stato investito.

L’uomo è stato portato con l’infermierizzata ad Arezzo in codice giallo per trauma cranico non commotivo, trauma piede e contusioni al torace.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche la Polizia Municipale.

IN AGGIORNAMENTO