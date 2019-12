A Bibbiena il servizio civile riparte con cinque giovanissimi

A salutare i cinque nuovi ragazzi che svolgeranno le attività del Servizio Civile nel Comune di Bibbiena è stata l’Assessora competente Martina Cipriani che ha commentato: “Cinque ragazzi molto giovani che però hanno un grande slancio e una grande voglia di fare. Sono convinta che svolgeranno molto bene i compiti a loro assegnati”.

Questi compiti rappresentano ambiti importanti per il Comune. Si tratta infatti dei servizi sul territorio con anziani e bambini nel trasporto scolastico e lavoro di accoglienza alla Biblioteca di Bibbiena.

Martina Cipriani commenta: “Ritengo che questo tipo di esperienza sia molto positiva per i giovani di oggi. So bene, perché l’ho vissuto proprio poco tempo fa sulla mia pelle, che il mondo del lavoro è diventato una specie di giungla dove poi a cavarsela sono le persone che hanno competenze multiple e hanno potuto vivere percorsi altamente formativi come questo. Nel servizio civile devi rapportarti con persone di età diverse, devi metterti al servizio, organizzarti, una serie di soft skills che secondo me sono interessanti per loro e per il loro futuro lavorativo”.

Il progetto grazie al quale Bibbiena ha avuto accesso al Servizio Civile Universale si ciama“Aiutare si può” e si inserisce nel settore dell’assistenza ad anziani e disabili. I volontari dovranno svolgere per attività di accompagnamento e compagnia ad anziani e diversamente abili e collaborazione nella gestione delle attività culturali, ricreative, motorie e di socializzazione rivolte agli stessi soggetti. durata del servizio è di 12 mesi. Ai volontari avviati al servizio civile spetta un assegno mensile di 439,50 euro.

Questo del 2019 è per l’amministrazione il nono progetto di Servizio Civile in 5 anni che ha visto avvicendarsi in questo ruolo di assistenza ed aiuto circa 55 giovani e per un totale di 327 mila euro erogati a loro favore.

Prima di Martina Cipriani nella passata giunta è stato proprio Filippo Vagnoli, attuale sindaco di Bibbiena, ad occuparsi del Servizio Civile.