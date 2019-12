Un momento di convivialità con gli enti e le istituzioni, la dirigenza e tutta la struttura di Coldiretti Arezzo

“Domani, venerdì 20 dicembre, alla Residenza Ca De Frati, uno dei nostri agriturismi di Terranostra Campagna Amica – spiega il Presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci – una cena per salutarsi e scambiarsi gli auguri per le prossime festività. Si avvia alla conclusione un anno difficile per l’agricoltura aretina che ha dovuto fare i conti con problematiche enormi che l’hanno letteralmente investita sotto diversi aspetti, dagli eventi climatici che hanno dimezzato i raccolti, alle scorrerie degli ungulati ai feroci attacchi di lupi ma anche un anno di rivalsa, con le battaglie dedicate all’etichettatura che stiamo portando avanti e che in questi mesi ci hanno visti protagonisti in Europa con la petizione Stop Cibo Anonimo per valorizzare il vero Made in Italy e tutelare le aziende”.

Moltissimi gli ospiti che vi parteciperanno, a cominciare dal Prefetto Anna Palombi, i rappresentati delle istituzioni regionali e della provincia e poi ancora i sindaci provenienti da tutte le vallate e le tante associazioni del territorio con le quali la Coldiretti aretina collabora da tempo oltre alla stampa locale.

“Abbiamo voluto questo momento di incontro per poter salutare il 2019 che sta terminando – commenta il Direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti – riunendo insieme tutti i soggetti che 365 giorni all’anno si impegnano per il bene dell’Agricoltura aretina, quella con la a maiuscola. La cena è stata realizzata in collaborazione con l’Associazione Cuochi Arezzo ed il menù prevede le migliori eccellenze del territorio che appartengono alla nostra rete dei produttori di Campagna Amica, la fondazione che sostiene il vero Made in Italy, l’ambiente ed il turismo in campagna”.

La serata, condotta da Alex Revelli di Teletruria, sarà allietata dalle musiche di da Roberto Magnanensi e Benedetta Bianchi.