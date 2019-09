A Como l’Arezzo interrompe la serie negativa con un pareggio

L’Arezzo esce dalla crisi pesante, quella delle sconfitte e raccoglie un punto a Como utile soprattutto per il morale. Dopo le due sconfitte consecutive la partita di oggi era molto delicata più per il morale della squadra e l’ambiente che per la classifica.

Un punto importante quello conquistato oggi dagli amaranto che permette di ritrovare un pò di serenità in vista della partita di domenica prossima tra le mura casalinghe contro l’Aurora Pro Patria che oggi si è imposta per due reti a zero contro la Pianese.

Non è stata una bella partita e povera di emozioni con il pallone che a lunghi tratti staziona sulla metà campo. Il Como ha fatto qualcosa in più dell’Arezzo anche dal punto di vista del gioco ma non poteva essere diversamente.

Di Donato cambia modulo abbandonando il 4-2-4 a favore del 3-5-2 stesso assetto tattico dei padroni di casa. La prima azione degna di nota dopo venti minuti è il Como che prova il tiro con Gatto senza impensierire Pissardo. L’occasione più grande della partita al 24′ quando i padroni di casa colpiscono una traversa con Di Loreto su cross di Iovine. Il Como insiste e crea altre due occasioni. L’Arezzo si fa vivo dopo la mezz’ora con Rolando, servito da Cutolo, il giocatore colpisce ma è bravo il portiere Facchin.

Nel secondo tempo è l’Arezzo a creare la prima occasione dopo cinque minuti sfiorando il gol con Belloni. Il Como riprende in mano il gioco senza rendersi mai pericoloso anzi è di nuovo l’Arezzo che ci prova su calcio d’angolo con Luciani che dal limite colpisce alto. A dieci dalla fine torna pericoloso il Como in una mischia in area ma i giocatori della squadra di casa non riescono a battere a rete. Ancora il Como al 90′ con Miracoli che costringe Pissardo a respingere sul pericolo dell’attaccante.

Cinque minuti di recupero per un nulla di fatto. La partita si chiude con un pareggio che va bene all’Arezzo meno al Como.

COMO – AREZZO 0 – 0 – Primo tempo 0-0

COMO (3-5-2): 1 Facchin; 5 Bovolon, 2 Toninelli, 4 Solini (81’ 19 Sbardella);6 Iovine, 14 Bellemo, 18 Raggio Garibaldi (46’ 8 Celeghin), 28 Gatto (69’ 10 H’Maidat), 27 Loreto (46’ 21 De Nuzzo); 9 Ganz (59’ 11 Gabrielloni), 26 Miracoli. A disposizione: 12 Bolchini, 22 Zanotti, 3 Ferrazzo, 24 Bianconi, 7 Peli, 13 Crescenzi, 23 Kouadio. All. Marco Banchini

AREZZO (3-5-2): 1 Pissardo; 4 Nolan, 27 Baldan, 16 Luciani; 21Benucci (46’ Piu), 8 Foglia, 31 Volpicelli, 7 Belloni, 23 Rolando; 10 Cutolo (67’ 20 Caso), 30 Cheddira (77’ 18 Gori). A disposizione: 22 Daga, 2 Mosti, 9 Mesina, 17 Barbini, 25 Sussi, 28 Raja, 29 Tassi, 33 Dell’Agnello. All. Di Donato

Arbitro: Davide Moriconi di Roma.

Assistenti Dario Gregorio – Giovanni Mittica

Note: nessuna

Angoli: 3 -2

Ammoniti: 15’ Rolando, 20 Toninelli, 45’ Raggio, 50’ Nolan

Recupero: pt. 1 – st. 5