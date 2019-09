Sony Music Italia pubblica Lucio Dalla 40th Remastered Illustrated Edition

A 40 anni dall’uscita torna nei negozi in una versione speciale l’album che ha consacrato il talento di Lucio Dalla.

Il 25 ottobre, a 40 anni dall’uscita dell’opera originale, Sony Music Italia lancerà sul mercato Lucio Dalla 40th Remastered Illustrated Edition, una versione celebrativa del primo grande successo discografico del cantautore.

Lucio Dalla iniziò a pubblicare dischi nel 1966 ma per lui il grande successo arrivò solo nel 1979, con l’ottavo album.

Lucio Dalla, questo il titolo del disco, fu prodotto da Alessandro Colombini e Renzo Cremonini.

Al disco partecipò anche un giovanissimo Ron al pianoforte, chitarra acustica e cori.

Il disco vendette oltre un milione di copie grazie a canzoni ancora oggi immortali come L’Anno che verrà e Anna e Marco.

La tracklist è arricchita da tre brani in versioni inedite ovvero Angeli, Stella di Mare e Ma come fanno i marinai in duetto con Francesco De Gregori.

Una nuova versione dell’album arricchita da un libretto con interviste redatto da John Vignola e con le illustrazioni originali di Alessandro Baronciani, vere e proprie opere d’arte create appositamente per questo importante anniversario.