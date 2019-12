A Cortona, fine anno in grande stile

Sarà una fine dell’anno ricca di iniziative quella in programma a Cortona per il giorno di San Silvestro 2019 e per il capodanno 2020. Teatro Signorelli, Maec e piazza della Repubblica ospiteranno una serie di manifestazioni in grado di soddisfare il desiderio di divertimento, e spensieratezza, di tutti coloro che parteciperanno.

Per chi vuole trascorrere una fine d’anno a teatro, il Signorellipropone un entusiasmante evento di capodanno: un raffinato incontro conviviale, nel cuore della cittadina etrusca, con uno scenario imbandito a festa per brindare insieme all’arrivo del 2020.

La serata, organizzata da Terretrusche events, su incarico dell’Accademia degli Arditi e del comune di Cortona, proporrà autentiche specialità gastronomiche, riproposte con quel tocco di classe tale da esaltarne il gusto e l’immagine. All’evento, porteranno il loro contributo chef di livello nazionale e internazionale.

La mattina del 1° gennaio l’appuntamento è invece al Maec, a palazzo Casali, per la classica colazione al museo, un binomio tra cibo e cultura, con l’obiettivo e di valorizzare le eccellenze dell’arte gastronomica artigianale in un contesto artistico e culturale di notevole livello. Il filo conduttore è rappresentato dall’uovo in tutte le sue interpretazioni, oltre ad altre specialità di quaranta operatori dell’arte gastronomica.

Al Maec, inoltre, andrà in scena la prima rassegna dedicata alpanettone d’arte con i maestri del lievito madre, le cui creazionisaranno tagliate e offerte ai partecipanti alla colazione al termine della mattinata.

Nelle sale del museo cortonese, inoltre, fervono i preparativi per l’allestimento di una nuova mostra dedicata ai lumi etruschi – la storia dell’illuminazione presso i nostri antenati – la cui apertura è prevista fra la primavera e l’inizio della prossima estate.

Infine, dalla sera del 31 dicembre, in piazza della Repubblica, prenderà il via uno spettacolo di musica e balli, per attendere nel migliore dei modi l’arrivo del nuovo anno. La serata sarà allietata dalla musica dj e dai tanti cortonesi presenti in piazza.