“La nuova rotatoria sulla ex statale 69 a San Giovanni si farà”

“ Esprimo soddisfazione per il contributo dato dalla Giunta regionale, e votato anche dal mio gruppo consiliare, per la realizzazione della nuova rotatoria sulla ex statale 69 a San Giovanni Valdarno. La Regione ha stanziato 250mila euro per il cantiere. Un’opera di riqualificazione importante funzionale di quel tratto stradale della Sr69 che metterà in sicurezza un luogo di traffico urbano quotidiano molto intenso, un’opera attesa da tempo da tutta la comunità sangiovannese” sottolinea il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega).

” Riteniamo l’opera importante per il territorio. Auspichiamo che sulle cose di buonsenso ci sia sempre ampia condivisione al di là degli schieramenti politici. Non sempre invece, su proposte presentate dalla Lega, abbiamo registrato la stessa convergenza di intenti nel Consiglio comunale a San Giovanni, basti pensare alla nostra proposta sui sistemi di videosorveglianza” dichiarano i consiglieri leghisti Roberto Martini e Antonio Guidelli.