A InformaGiovani torna il Baratto dei Saperi. Il calendari autunnale

InformaGiovani Arezzo è pronto a partire con il calendario autunnale del BARATTO DEI SAPERI. Anche per questa edizione troveranno posto nella programmazione alcune vecchie conoscenze, affiancate però dall’aggiunta di interessanti novità.

Lo spirito è sempre lo stesso: offrire lezioni gratuite su vari argomenti con l’intento di stimolare la conoscenza di nuovi saperi e opportunità di condividere un proprio sapere a chiunque voglia farlo.

Progetto nato e alimentato dalla disponibilità e generosità di persone comuni che mettono a disposizione il loro tempo per condividere con altri un proprio sapere.

L’idea non è affatto quella di sostituirsi a corsi specifici presenti nel territorio anzi, ne vuole essere stimolo. Le lezioni che offriamo infatti sono un primo avvicinamento ad alcuni saperi proprio per dare un’opportunità gratuita per scoprire nuove passioni o mettere alla prova qualche sogno nel cassetto per poi svilupparli nel modo che ognuno riterrà opportuno.

Il Baratto dei Saperi è un’idea per creare occasioni di conoscenza, di relazione e di condivisione.

Le lezioni partiranno tutte nella terza settimana di ottobre, a cominciare da mercoledì 16 ottobre 2019. Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno precedente l’inizio delle lezioni, salvo eventuali ritardi nel raggiungimento del numero minimo di iscritti. Il numero massimo e minimo varia a seconda del tipo di lezioni e in accordo con chi le tiene.

Calendario Baratto dei Saperi_Autunno 2019:

• Arabo di base → a cura di Modar Al Ali

SABATO 16:00 – 17:30 dal 19 Ottobre 2019 al 25 Gennaio 2020

• Tedesco di base → a cura di Gianni Casoni

GIOVEDì 16:00 – 17:30 dal 17 Ottobre 2019 al 23 Gennaio 2020

• “Do il mio consenso?” Privacy e accesso nei rapporti con le pubbliche amministrazioni → a cura di Ornella Rossi

SABATO 11:00 – 12:00 dal 19 Ottobre al 2 Novembre 2019

• Consigli e suggerimenti per la salute dei nostri amici a quattro zampe → a cura di Irma Dajlani

GIOVEDì 15:30 – 16:30 dal 17 Ottobre al 7 Novembre 2019

• Science Pills: pillole di scienza in lingua inglese → a cura di Valentina Vitiello

VENERDì 17:00 – 18:00 dal 18 Ottobre al 8 Novembre 2019

• Vivere le idee: praticare la filosofia → a cura di Gabriele Donnini

MERCOLEDì 16:30 – 18:00 dal 16 Ottobre 2019 al 22 Gennaio 2020

Tutte le lezioni sono gratuite ma è necessario iscriversi richiedendo la scheda di adesione a InformaGiovani o scaricandola dal sito www.informagiovaniarezzo.org

Fatevi avanti! Contattateci per saperne di più, per segnalare il vostro interesse, per darci suggerimenti o per proporre una lezione o un argomento.

InformaGiovani Arezzo, Piazza Sant’Agostino 8 – 52100 Arezzo

Numero verde 800 013156

informagiovani@comune.arezzo.it – www.informagiovaniarezzo.org