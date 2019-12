A Montevarchi torna il Mercatale su via Roma

Il Mercatale torna in via Roma per un giorno. Un evento importante che ci riporta indietro nel tempo a quando il Mercatale, prima di diventare un mercato coperto affermato ed apprezzato in tutto il Valdarno, prima esperienza del genere il Italia, si è svolto per anni, per una volta al mese, in piazza Varchi e in via Roma. Così i montevarchini e i valdarnesi prima e i turisti e i visitatori poi, hanno iniziato a conoscere questa bella esperienza che oggi è diventata una realtàcommerciale a tutti gli effetti, con i suoi ottimi prodotti e cibi a km zero, aiutandoci a riscoprire la bontà e la qualità dei prodotti stagionali.

Domenica 8 dicembre dunque il Mercatale torna là nello spazio dove è nato nel giugno del 2005. Saranno circa 30 i banchi dei produttori del Mercatale presenti dalle ore 10 alle ore 19, con tante specialità del territorio, ma anche street food, vin brulè, e tanto altro ancora, in quello che è stato chiamato il “Mercato di Natale”.



Si tratta di una iniziativa in collaborazione tra il Mercatale, il Centro Commerciale Naturale e l’Amministrazione Comunale. Obiettivo, dopo questa prima edizione, di dare continuità a questa iniziativa, riportando su via Roma il mercato coperto in alcune occasioni durante l’anno, facendoli diventare dei veri e propri appuntamenti con il cibo di qualità.