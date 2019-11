A Tu per Tu con Orlando Marchesi

A TU PER TU

interviste a musicisti, artisti e protagonisti del mondo musicale.

Orlando Marchesi, in arte Mr Orly, 43 anni, è nato ad Arezzo.

Preparatissimo e scrupoloso nel suo lavoro, è un interprete straordinario delle canzoni di Renato Zero.

Riesce ad imitarlo in tutto, nella voce, nello stile e soprattutto nello stare sul palco interagendo con il pubblico dove è sempre padrone della situazione.

Mette tutto se stesso in tutto quello che fa, dalla musica alla radio.

Ma si occupa anche di volontariato, portando avanti un’associazione per i bambini nel territorio aretino.

Una realtà che gli permette di esprimere ancora di più quello che è intimamente.

Una persona incredibilmente positiva.

Ha bisogno di dare, come accade per la musica, e ogni giorno deve portare a termine qualcosa che lo faccia stare bene.

Gli piace truccarsi prima del suo spettacolo ed ama profondamente la poesia.

Conduce programmi radiofonici su Radio Effe ed ha pubblicato un CD dal titolo “Da Zero a me”.



Ciao Orlando, prima di iniziare l’intervista alcune domande di carattere generale per conoscerti meglio. Qual è il tuo piatto preferito?

Se sorrido ogni volta mi vengono in mente gli spaghetti alla carbonara, hanno una strana somiglianza con la felicità.

Social Network su cui trascorri più tempo?

Al momento Facebook ma ho cominciato ad usare anche Instagram per sentirmi più giovane.

Qual è l’aspetto più bello del web e quello più brutto?

L’aspetto più bello del web è che ti fornisce l’opportunità di condividere i tuoi progetti e il tuo lavoro, quello più brutto, una incondizionata e talvolta pericolosa libertà di linguaggio ed espressione.

Un libro che hai amato molto?

Pinocchio, non ho dubbi.

Un film che hai amato particolarmente?

Schindler’s List



La qualità imprescindibile che cerchi in un amico?

L’adeguatezza a ciò che sono.

Iniziamo a parlare di musica. Con quali artisti di riferimento sei cresciuto?

Sono cresciuto ascoltando principalmente musica italiana, sono rinato quando ho scoperto Pink Floyd, Gary Moore, Cat Stevens, Liza Minnelli e Prince.

CD o vinile?

Cassette, vinile e web

C’è una canzone che Ti piace ascoltare in particolare nei momenti tristi?

Nei momenti tristi? Quando ascolto musica non sono mai triste, posso essere un pò malinconico, ma per me è un sentimento piacevole, dosato con parsimonia.

Quando è iniziato il progetto Zeropazzo e perché?

Premetto, il progetto Zeropazzo mi rappresenta in pieno. E’ iniziato circa tre anni fa quando ho capito di essere molto simile a Renato, di essere pazzo di Zero, di amare tutto di lui e l’amore spesso è fatale, ti cattura all’istante e non puoi più farne a meno. Ognuno di noi ha un idolo, io con Renato Zero ho imparato ad amarmi, mi sento coinvolto, ispirato. Come canta Renato “e poi nessuno tocchi l’amore” e soprattutto “impegnati tu a dare un senso alle cose, stabilisci finalmente una verità”. Con il progetto Zeropazzo ho veramente dato un senso alle cose, ho una vita felice perché lascio sempre che vinca l’amore. Spesso cerchiamo di dare all’amore un nome, un indirizzo. Pensiamo di esserne padroni. Invece il padrone è lui. La prudenza è la chiave migliore per viverlo, l’amore, intensamente.

Quanto è difficile “lavorare” con la musica?

Purtroppo ai miei livelli non credo d essere mai riuscito a lavorare con la musica, quando faccio serate chiedo soldi e vero, ma quando mi esibisco ho solo bisogno di esprimermi e godere così tanto di quel momento, dovessi pensare ai soldi mi rovinerei tutto

Il ricordo più bello che hai del Tuo ultimo anno?

L’abbraccio sul palco con Francesca Alotta, una affinità totale, umana e professionale.

Descrivi Orlando Marchesi in tre pregi e tre difetti.

Comprensivo, paziente e bello. I difetti duro fatica a trovarli, forse questo è uno?

I tuoi progetti futuri?

Ho voglia di dipingere! Una mostra personale, chissà.

Qual è il primo pensiero quando ti svegli la mattina?

Il mio primo pensiero: mio figlio!