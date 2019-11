Festa dell’unità nazionale e delle forze armate. Modifiche al traffico nel centro storico

Ecco le strade interessate dai divieti per la mattina di lunedì 4 novembre

Domani, lunedì 4 novembre, in occasione della festa dell’unità nazionale e delle forze armate, dalle ore 7 alle ore 13 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via dell’Anfiteatro (tratto compreso tra via Margaritone e via della Società Operaia). Durante la cerimonia, nella strada sopra indicata è inoltre temporaneamente interrotta la circolazione veicolare.

Dalle ore 7 alle ore 13 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Margaritone (nel tratto compreso tra via Crispi e piazza Sant’Agostino); via Garibaldi, lato chiesa, nei 3 stalli di sosta riservati alle operazioni di carico/scarico nonché nel tratto compreso tra via dei Mannini e galleria Benedetto Cairoli; via della Minerva (nel tratto compreso tra il civico 5 e via dei Mannini).