Acf Arezzo: domenica ultima gara dell’anno a Pistoia

Dopo il pareggio interno della scorsa settimana contro il San Miniato l’Arezzo Calcio Femminile si appresta a vivere un altro derby toscano per l’ultima gara del 2019. Domenica si disputerà la nona giornata del Campionato Nazionale di Serie C che vedrà le ragazze amaranto impegnate a Pistoia contro la Pistoiese per provare a chiudere un’annata sfortunata con i tre punti.

La formazione allenata da Antonio Paduano, che domenica dovrà rinunciare a Carleschi per infortunio, si trova al decimo posto in classifica con sei punti conquistati grazie alla vittoria contro l’Imolese e ai pareggi ottenuti con Pontedera, Bologna e San Miniato. Il rollino in trasferta parla di tre sconfitte con Jesina, Sassari e Riccione e una vittoria conquistata a Imola. Servirà invertire il trend per riuscire a conquistare punti fondamentali per la classifica e per il morale della squadra che ha espresso un bel gioco nelle ultime partite ma non ha raccolto i tre punti. La Pistoiese di mister Nicoli si trova al quinto posto in classifica a – 8 punti dalla prima posizione ed è stata sin qui condizionata dai risultati poco bilanciati: quattro vittorie e quattro sconfitte di cui ben tre davanti al proprio pubblico, maturate contro Sassari, Riccione e Pontedera, mentre nell’altra gara è arrivata la vittoria per 4-1 sul Bologna.

In vista della gara di domenica raccogliamo le parole del capitano Carolina Baracchi: “La partita contro il San Miniato è risultata piuttosto equilibrata, loro hanno avuto più occasioni nella prima parte di gara dove è stata bravissima Angela (Ruotolo) a mantenere la porta inviolata. Le occasioni per noi sono arrivate nella parte finale ma ci manca sempre quel passo in più per arrivare in rete. Siamo state concentrate e attente sino alla fine. Domenica contro la Pistoiese ce la metteremo tutta per conquistare i tre punti, ci teniamo a chiudere bene l’anno e a ritrovare la vittoria, che sarà da stimolo per la squadra in vista della ripresa dei giochi”.