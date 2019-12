Parcheggi Mecenate, Baldaccio, ex Cadorna e stalli di sosta su strada: gratis negli orari di ingresso e uscita degli studenti di alcune scuole

La prima fascia oraria va dalle 7,45 alle 8,30 e coinvolge i parcheggi Mecenate e Baldaccio: l’utente che entra ed esce in qualunque orario compreso all’interno di tale arco temporale non è tenuto a pagare. La seconda va dalle 13 alle 13,45 e riguarda ancora i due parcheggi con le stesse modalità.

La terza, la quarta e la quinta fascia riguardano invece il parcheggio alla ex Cadorna in piazza Amintore Fanfani. Sono comprese tra le 13 e le 13,45, tra le 16,35 e le 17,20 e, limitatamente al sabato, dalle 12 alle 12,45.

È quanto previste dall’amministrazione comunale, fin dall’inizio delle attività didattiche, per combattere il fenomeno, diffuso presso gli istituti scolastici, della sosta irregolare fuori dagli appositi spazi regolamentati. La soluzione prevede dunque periodi di gratuità per agevolare i genitori che accompagnano i figli. Ovviamente, chi parcheggerà superando questi limiti pagherà la tariffa intera. Così come non ci sarà più elasticità da parte della polizia locale per chi sosta in divieto.

E veniamo alle “strisce blu”: è stata introdotta la possibilità per chi espone un apposito contrassegno, rilasciato dagli istituti scolastici, di parcheggiare gratuitamente tra le 8 e le 8,30, tra le 13 e le 13,30 e tra le 16 e le 16,30 in alcune aree normalmente a pagamento di via Monte Cervino, per i genitori degli studenti della scuola Montebianco, di piazza Sant’Andrea, via Trento e Trieste e via Sansovino per i genitori degli studenti della scuola Pio Borri, di via Pietro Aretino per i genitori di chi frequenta le scuole parificate, di via Rismondo per i genitori degli studenti della scuola IV Novembre.