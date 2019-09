Acf Arezzo, esordio casalingo contro il Riccione

Dopo l’entusiasmante vittoria della scorsa settimana in casa

della Jesina, l’Arezzo Calcio Femminile torna in campo per contendersi

il passaggio del turno nella Coppa Italia di Serie C. Domenica 22

settembre alle ore 15, presso il campo sportivo di Rigutino, la prima

squadra di mister Paduano esordirà tra le mura amiche contro il Riccione

Femminile, compagine con la quale condivide la testa del girone 6. Nella

prima gara del girone eliminatorio, le romagnole di Filippo Migani hanno

infatti superato la Jesina con il risultato di 2-1, stesso score

maturato dalle aretine grazie alla rete di Paganini e ad un autogol

delle avversarie.

Per passare alla fase successiva della competizione, l’Arezzo dovrà ben

guardarsi da giocatrici come Antonioli e Abouziane, entrambe arrivate in

estate dal Bologna ed autrici di un gol a testa nella gara inaugurale di

Coppa. Dal canto loro le amaranto hanno già dimostrato di avere un buon

passo e di riuscire a creare una bella trama di gioco facendo leva,

oltre che sulla difesa, sulla vena realizzativa di un reparto offensivo

che ha ben figurato nella prima uscita stagionale.

“L’avvio della stagione è stato positivo” – dichiara Luca Bonci, il

nuovo direttore tecnico per la stagione 2019/2020. – “La squadra ha

visto l’innesto di molti elementi importanti che hanno dato da subito

piena disponibilità all’allenatore. A mio parere, esistono i presupposti

per condurre un’ottima stagione. Viste le tante novità, siamo

consapevoli che ci occorrerà tempo, ma abbiamo tutte le carte in regola

per svolgere un buon lavoro. Già la partita contro il Riccione potrà

darci tante risposte proprio come è successo la settimana scorsa a Jesi.

La squadra ci ha infatti lanciato un bel segnale affrontando la gara con

la giusta impostazione mentale.”

Per quanto riguarda il suo nuovo incarico all’interno della società

amaranto, Bonci prosegue: “La società ha voluto assicurare continuità al

lavoro iniziato la scorsa stagione quando sono stato chiamato a guidare

la prima squadra a campionato in corso. In quel momento ho presentato un

progetto ideato ad hoc per l’Arezzo portando con me alcune figure chiave

che sono state confermate in ogni settore. Quest’anno cercherò di fare

da collante tra i tecnici delle nostre formazioni affinché tutti possano

lavorare in un’ottica di crescita”.