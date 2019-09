Amen SBA impegnata ad Agliana nello spareggio di Coppa

Ultimo appuntamento ufficiale per l’Amen Scuola Basket Arezzo prima dell’esordio in campionato previsto Domenica 28 Settembre a Castelfiorentino.

Gli amaranto di coach Milli Domenica alle 18 saranno di scena all’ITC Capitini di Agliana dove affronteranno i locali della Endiasfalti, in palio l’accesso alla Final Four di Coppa Toscana Trofeo Alfredo Piperno.

L’avversario di turno della SBA è sicuramente tra i più probanti, guidati in panchina da coach Mannelli sono reduci dalla finale per la promozione in Serie B persa contro il Pino Firenze. Ad un roster già molto competitivo dove si inserisce lo scorso capocannoniere del girone Emanuele Rossi, Agliana ha inserito Riccardo Romano che nella sua esperienza a Lucca ha viaggiato ad oltre 16 punti di media a partita. Inoltre la Endiasfalti ha alzato il livello dei propri under con gli inserimenti di Del Frate e Milani ed il ritorno di Cukaj.

Come nella scorsa settimana l’Amen SBA è stata protagonista di una amichevole di preparazione disputata giovedi al Palasport Estra contro il Perugia Basket formazione di Serie C Gold del Girone Umbro-Abruzzese-Marchigiano. Da questo test sono emerse situazioni positive ed altre dove lo staff tecnico aretino ha già cominciato a lavorare per migliorarsi.

Proprio una sfida con una posta in palio comunque importante sul campo di una delle migliori squadre del campionato, può ulteriormente testare la condizione dell’Amen alla vigilia di un campionato tutto da scoprire come quello della Serie C Gold 2019/2020.