Acf, tutto pronto per la prima di campionato

Inizia ufficialmente la regular season dell’Arezzo Calcio

Femminile. Dopo lo stop di una settimana coinciso con la vittoria del 1°

trofeo “Woman Tuscany Cup” contro Montevarchi e Siena, la prima squadra

amaranto si prepara adesso ad affrontare il nuovo campionato di Serie C.

Ai nastri di partenza una formazione giovane, ma ricca di talento, che

può contare su un parterre di giocatrici ben consolidato al quale si

aggiungono nuovi elementi ben determinati. Se in porta Antonelli e

Ruotolo si contenderanno il posto da titolare, in difesa Mister Paduano

potrà contare su Carleschi e sulle già conosciute Zeghini, Razzoli, Orsi

e Mencucci che lo scorso anno hanno disputato un’ottima stagione. A

centrocampo da segnalare il gran ritorno di Verdi che affiancherà

Arzedi, Pesci, Prosperi e il nuovo capitano della squadra Baracchi,

mentre il reparto offensivo apparirà pienamente rinnovato con Paganini,

Mazzini, Cartarasa e Gwiazdowska.

Nel match valido per la prima giornata d’andata, in calendario domenica

6 ottobre alle ore 15 presso lo stadio Cardinaletti di Jesi, l’Arezzo

ritroverà in trasferta la Jesina Calcio Femminile, avversario già

battuto nella fase preliminare della Coppa Italia di Serie C che le

aretine hanno abbandonato dopo la sconfitta interna contro il Riccione.

Più sfortunata la partenza della squadra marchigiana che ha perso

entrambe le gare con il risultato di 1-2.

Il tecnico amaranto Antonio Paduano suona la carica in vista della prima

partita di campionato: “Domenica affronteremo una squadra che avrà

voglia di rivalsa dopo il risultato a nostro favore di tre settimane fa.

L’errore più grande che possiamo commettere è quello di credere che

questo match possa essere simile a quello precedente. Se vogliamo

tornare ad Arezzo con i primi tre punti dovremo scendere in campo con la

concentrazione e la determinazione di chi affronta una squadra nuova

visto che, in queste settimane, ha sicuramente avuto modo di

migliorarsi. Nell’ultima gara ufficiale abbiamo subito una brutta

sconfitta con il Riccione: in quel caso a pesare, più che il risultato,

sono state le occasioni che non siamo riusciti a concretizzare, ma le

ragazze hanno ritrovato da subito l’entusiasmo trionfando nel torneo di

sabato scorso. Andiamo a Jesi consapevoli che sarà una gara difficile;

stara poi a noi sfruttare la voglia e l’intensità di cui siamo capaci

per centrare un risultato positivo”.

Sguardo puntato anche sugli obiettivi concordati con la società per

questa stagione: “Lo scopo di quest’anno è quello di ripartire, perciò

credo che non dovremo precluderci niente e lottare gara dopo gara per

raggiungere qualcosa di importante. Solo il tempo e il campo

dimostreranno l’efficacia del lavoro sviluppato durante le settimane”.