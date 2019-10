Domenica esordio casalingo al Palasport Estra per l’Amen SBA

Dopo la gara di Coppa Toscana si rinnova alle 18.15 la sfida con il Valdisieve

Prima davanti al pubblico amico del Palasport Estra per l’Amen Scuola Basket Arezzo che domenica alle 18.15 ospita il Valdisieve arbitri i Sigg.Mariotti di Cascina (PI) e Zanzarella di Siena.

La squadra di coach Milli viene da una sconfitta a Castelfiorentino nella prima giornata, mentre i fiorentini hanno battuto in casa il Montale. Nel precedente di Coppa Toscana disputato però il 31 Agosto dopo solo pochi giorni di allenamento sulle gambe, l’Amen si era imposta per 93 a 71 iniziando il percorso netto che aveva permesso alla SBA di ottenere la qualificazione alla Final Four della manifestazione.

La sconfitta di Castelfiorentino ha alimentato la voglia di riscatto del quintetto aretino chiamato ad affrontare una squadra che fa dell’intensità e dell’aggressività la propria forza. Nello scorso campionato Valdisieve ha ottenuto la qualificazione ai Playoff sfruttando un gruppo collaudato che da anni gioca insieme e guidato in panchina da coach Pescioli. In casa amaranto coach Milli ha lavorato in settimana per cercare di superare le situazioni negative della partita di Castelfiorentino, la seconda parte di gara dell’esordio in terra fiorentina non ha infatti soddisfatto lo staff tecnico aretino.

Domenica servirà una prestazione che sia determinata per tutto l’arco dei 40 minuti, per fare questo l’Amen conta anche sull’appoggio del proprio pubblico come accaduto nella parte finale della scorsa stagione, quando nei PlayOff per la promozione il Palasport Estra era diventato un catino ribollente di tifo.

Tutti gli sportivi aretini sono quindi invitati a sostenere l’Amen Domenica alle ore 18.15.

In occasione della partita sarà possibile anche acquistare gli abbonamenti validi per tutte le 15 gare interne della stagione al prezzo di € 60.