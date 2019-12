Ad Arezzo l’Annual Meeting della società Tosco Umbra di Chirurgia

Sabato 14 dicembre presso l’Apoint Park Hotel, il convegno al quale parteciperanno oltre cento professionisti provenienti da policlinici e ospedali delle due regioni

Sarà presentato il premio “Young Surgeon Tosco Umbra” riservato ai giovani chirurghi

L’ospedale San Donato sarà uno dei primi in Toscana ad usare la chirurgia robotica

per le patologie dell’ernia e del laparocele

Arezzo ospiterà il primo Annual Meeting della storica società Tosco Umbra di Chirurgia che dal 1934 annovera fra i propri associati i migliori chirurghi delle componenti sia Ospedaliere che Universitarie della Chirurgia della Toscana e dell’Umbria.

Al convegno che si svolge sabato 14 dicembre presso l’Apoint Park Hotel di Arezzo, parteciperanno oltre cento professionisti provenienti da policlinici ed ospedali delle due regioni. Argomenti al centro della giornata di studi sono le “Innovazioni e consuetudini nel trattamento delle patologia della parete addominale”.

L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana, dal Comune di Arezzo, dall’Azienda Usl Toscana Sud Est e dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Arezzo.

Il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, ha sottolineato i punti di forza dell’iniziativa: “Questo meeting contribuisce a qualificare il settore sanitario che all’interno del sistema toscano, purtroppo, ha registrato negli ultimi anni un deterioramento nella qualità dei servizi ai cittadini. In secondo luogo, il convegno consolida il legame forte fra due regioni confinanti e “cugine” come la Toscana e l’Umbria. E infine, mi piace mettere in evidenza la grande attenzione dedicata ai giovani e alla loro formazione professionale”.

Presidente del primo Annual Meeting della società Tosco Umbra di Chirurgia è Marco De Prizio, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

“La patologia della parete addominale rappresenta oltre il 50% delle diagnosi che prevedono interventi chirurgici negli ospedali italiani – spiega Marco De Prizio – , tuttavia non sempre è considerata per la sua reale complessità clinica. Per questo momenti di approfondimento e di confronto tra esperti sono molto utili. Condividere esperienze e conoscenze ci permette di poter offrire al paziente la soluzione più performante, efficace ed innovativa”.

“Nel nostro meeting – dice De Prizio – una sessione è dedicata alla chirurgia robotica per questo tipo di patologie. L’ospedale San Donato di Arezzo fa già ogni anno circa cento interventi oncologici robotici. Dal 2020, quindi fra poche settimane, potremo utilizzare il nostro robot anche per le patologie dell’ernia e del laparocele, il nostro Ospedale diventerà uno dei primi centri in Toscana dove sarà possibile utilizzare questa soluzione sicuramente meno invasiva per il paziente”.

“La Tosco Umbra – spiega Maurizio Cesari, Presidente della società di Chirurgia e direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’ospedale di Città di Castello – ha proprio lo scopo di favorire la condivisone di esperienze e processi innovativi fra i chirurghi delle due regioni per uniformare e livellare verso l’alto i trattamenti. E’ nata per questo nel 1934 a Firenze con la presidenza del professor Domenico Taddei, e ha sempre svolto egregiamente il suo lavoro. Attraverso incontri periodici favoriamo un confronto costante fra i professionisti delle nostre strutture sanitarie. Negli ultimi anni ci rivolgiamo con più attenzione ai giovani con incontri specifici a loro dedicati il venerdì pomeriggio”.

“La tendenza generale è stata sempre quella di incentivare i giovani Ricercatori – dice Antonio Taddei , professore Associato di Chirurgia presso la Chirurgia Epatobiliare dell’AOU Careggi di Firenze e membro della Tosco Umbra di Chirurgia – Proprio per questo il Consiglio Direttivo ha pensato di istituire un premio che rappresenti un concreto riconoscimento ad un giovane Chirurgo che saprà distinguersi nelle varie discipline con pubblicazioni scientifiche e video” .

“All’annual meeting – continua il professore- presentiamo la prima edizione del premio denominato ‘Young Surgeon Tosco Umbra’ che si concretizzerà negli incontri del prossimo anno. Al vincitore andrà un corso di formazione in chirurgia grazie al sostegno di due aziende che hanno creduto nel nostro progetto e che voglio ringraziare: la Ams Spa di Barberino Val d’Elsa in provincia di Firenze e la Convergenze Spa di Capaccio Pestum in provincia di Salerno”.

Per partecipare al premio è necessario iscriversi alla società Tosco Umbra di Chirurgia. Gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria: Executive Planning Srl, telefono 0577 982120, mail [email protected]