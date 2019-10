Addio a Franco Lani: ex assessore, architetto, urbanista. Il cordoglio del sindaco Ghinelli

E’ morto nella notte, all’età di 78 anni, Franco Lani, architetto ed assessore ai tempi del sindaco Ricci, era stato anche direttore dell’istituto per le case popolari. Un personaggio noto in città e attivo in politica, dalla quale però si era ritirato da tempo.

Il lutto ha colpito profondamente tutta la comunità aretina e anche il sindaco Alessandro Ghinelli ha diffuso una nota di cordoglio: “la morte di Franco Lani, architetto e urbanista a cui mi legavano amicizia e stima, conferisce a questo giorno una nota di tristezza. C’è stato un momento in cui le vicende politiche cittadine ci hanno “avvicinato”, visto che Franco è stato il mio predecessore, e io il suo successore, all’assessorato ai lavori pubblici, delega che ha mantenuto fino al 1999.

Al di là della sua esperienza politica, grazie alla vicenda professionale di Franco Lani possiamo ripercorrere, tra le altre cose, la storia dell’edilizia popolare. Ad Arezzo e non solo. La sua competenza lo ha portato in giro per l’Italia a firmare tanti progetti e a dirigere lo Iacp – Ater di Arezzo, poi Arezzocasa spa.

Desidero perciò esprimere la vicinanza ai familiari, personalmente e a nome della città, certo di rappresentare il sentimento di cordoglio di tutti”.