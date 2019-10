Sansepolcro: Scuola, domani al plesso Collodi la presentazione del 2° stralcio di lavori

Dopo la presentazione delle scorse settimane in Comune, domani martedì 29 ottobre è in programma un nuovo incontro pubblico per illustrare alla popolazione tutti i dettagli del 2° stralcio di lavori alla Scuola primaria C. Collodi.

L’appuntamento, in programma alle 16:30, si terrà all’interno del plesso scolastico situato nell’area Campaccio. Qui gli insegnanti, il personale, i genitori degli alunni e tutti i cittadini interessati avranno modo di conoscere le diverse tipologie di interventi – con relativi costi e tempistiche – che porteranno al definitivo completamento del plesso: dall’ampliamento della mensa alla creazione di nuove aule e un ampio auditorium, passando per la ristrutturazione della palestra con tanto di blocco spogliatoi.