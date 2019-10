Aggressione alla stazione, Ghinelli: “condanna per un gesto inaccettabile. Rimpiango Matteo Salvini agli Interni”

Il Sindaco Alessandro Ghinelli commenta così l’episodio di violenza avvenuto qualche giorno fa nel sottopasso della stazione e del quale è rimasta vittima una giovane aretina.

“Un gesto inaccettabile, gratuito e immotivato, per il quale le sole parole sono di biasimo e condanna”, ha detto il Sindaco.

“Esprimo la vicinanza e la piena solidarietà mie personali e dell’intera amministrazione alla giovane vittima dell’aggressione. Episodi di violenza ed offesa come quello da lei subito non trovano alcuna giustificazione. Mi aspetto che il responsabile di questo gesto vile, individuato e identificato, venga punito per quanto commesso. Come commento generale sulla sicurezza, di cui anche questo episodio fa parte, non posso non rimpiangere Matteo Salvini agli Interni, che almeno l’immigrazione, finché c’è stato, l’ha fermata”.